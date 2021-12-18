Віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою

Питання запуску газопроводу залишається відкритим і залежить від подадьших дій Росії щодо України

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» було помилкою із геополітичного погляду. Таку думку висловив віце-канцлер ФРН, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек в інтерв'ю газеті FAZ, витяг з якого німецькі ЗМІ цитують у суботу, 18 грудня.

Відповідаючи на запитання, чи не призведе перехід на відновлювані джерела енергії до залежності від російського газу та трубопроводу «Північний потік-2», Хабек заявив: «Всі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудований. Але питання про те, чи буде його введено в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права».

Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіння мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, мають перебувати у різних руках.

«Політика, спрямована на підтримку конкуренції, – це політика. Вона не дає створювати монополії і водночас – залежності», – наголосив заступник глави уряду ФРН, додавши, що німецький регулятор – Федеральне агентство з мереж перевірить відповідність усіх документів щодо «Північного потоку-2» закону та ухвалить рішення про можливість початку його експлуатації.

Конфлікт Росії з Україною та «Північний потік-2»

Торкнувшись загрози військового вторгнення Росії в Україну, Хабек наголосив, що «будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків».

«Тут не може бути заборонених тем для роздумів", – заявив міністр, не згадуючи, однак, «Північний потік–2» безпосередньо.

Можливість відмови від введення цього газопроводу в експлуатацію багато політиків у ЄС вважають за необхідний санкційний крок у разі вторгнення Росії в Україну. У Німеччині ця тема викликає суперечливі дискусії.

Нагадаємо, напередодні оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.

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