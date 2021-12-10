Донбас і «Північний потік-2»: Банкова розкрила деталі розмови Зеленського з Макроном

Лідери Франції та України домовилися продовжити обговорення важливих питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня

Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 грудня, провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Деталі переговорів повідомила пресслужба Банкової.

Ззаначається, що глави держав обговорили безпекову ситуацію навколо України. Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку під час недавнього загострення ситуації. Зі свого боку, Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії.

«Була обговорена ситуація з безпекою на Донбасі. Окрему увагу лідери приділили питанням розблокування переговорного процесу у «нормандському форматі». Президент України наголосив на готовності нашої держави продовжити активну роботу в рамках Нормандської четвірки. Сторони наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення у повноцінний режим припинення вогню, звільнення осіб, що незаконно утримуються, та відкриття КПВВ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проєкту «Північний потік-2». Зеленський зазначив, що цей проєкт становить особливу загрозу енергетичній безпеці європейських держав.

Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок зрідженого природного газу.

Зазначається, що Макрон позитивно оцінив зусилля Зеленського щодо впровадження важливих реформ в Україні та підтвердив готовність французької сторони всіляко сприяти цим зусиллям.

Лідери домовилися продовжити обговорення зазначених питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня.

Як відомо, сьогодні Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Також Макрон заявив, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Макрон проведе перемовини із Зеленським та Путіним.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

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