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    Німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2»

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    Міхаель Рот зазначив, що&nbsp;&laquo;Північний потік-2&raquo; викликає у багатьох партнерів у ЄС &laquo;головний біль&raquo; - Німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2»
    Міхаель Рот зазначив, що «Північний потік-2» викликає у багатьох партнерів у ЄС «головний біль»
    фото: dpa

    Депутат ФРН Рот визнав, що «Північний потік-2» не є суто економічним проєктом

    Газопровід «Північний потік-2» не є суто економічним проєктом. Про це заявив голова комітету бундестагу із зовнішньої політики, соціал-демократ Міхаель Рот в ефірі радіостанції Deutschlandfunk.

    Рот визнав, що хоча проєкт і реалізується десятком європейських компаній з 12 країн-членів Європейського союзу (ЄС), він має і політичний аспект. Німецький депутат зазначив, що ця тема викликає у багатьох партнерів у ЄС «головний біль».

    Раніше віце-канцлер та міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою Німеччини. Він зазначив, що всі країни Євросоюзу, крім Німеччини та Австрії, завжди були проти будівництва трубопроводу.

    «Тепер же трубопровід збудований. Незрозуміле питання, чи зможе він розпочати роботу. З цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства», – заявив Хабек.

    Нагадаємо, напередодні оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

    Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

    Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

    Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

    Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

    Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

    А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.

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    Теги: ЄС Росія Німеччина депутат Північний потік-2
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    Німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2»