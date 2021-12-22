Уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку–2»

Глава МЗС ФРН Бербок розповіла про домовленість із канцлером Шольцем щодо російського газопроводу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про те, що вона та канцлер ФРН Олаф Шольц досягли консенсусу щодо газопроводу «Північний потік–2». Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Die Zeit.

За словами Бербок, тепер у неї із Шольцем спільна позиція щодо запуску проєкту.

«Хоч і не секрет, що ми в минулому займали з цього питання різні позиції, але як канцлер, так і я тепер чітко заявили, що процес сертифікації має йти на основі європейського законодавства», – зазначила глава МЗС.

Крім цього, вона додала, що проблеми, пов'язані з енергетичною безпекою Німеччини, матимуть важливе значення під час розгляду питання щодо російського газопроводу.

Нагадаємо, німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2».

Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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