Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ

Диктатор без церемоній поставив умову: «Как только – так сразу»

Президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє ТАСС.

«Щойно вони ухвалять рішення про початок роботи, до Європи відразу почнуть надходити великі обсяги, додаткові обсяги російського газу. Нагадаю, це 55 мільярдів кубічних метрів за рік», – заявив Путін.

За його словами, 29 грудня мало завершитись заповнення газом другої нитки трубопроводу.

Він зазначив, що «зараз, з урахуванням непростої ситуації у наших закордонних партнерів, Росія має можливість нарощувати експорт газу».

Путін прямо сказав, що запуск проєкту «Північний потік-2» сприятиме стабілізації цін у Європі, що останнім часом зіштовхнулася з енергетичною кризою на тлі рекордного подорожчання газу.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Нагадаємо, 8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, після 16 років, двох тижнів і двох днів канцлерства завершилася епоха Ангели Меркель.

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