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    П'ята країна ЄС визнала перспективи вступу України до Євросоюзу

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    Президенти Словаччини та України підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС - П'ята країна ЄС визнала перспективи вступу України до Євросоюзу
    Президенти Словаччини та України підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС
    фото: president.gov.ua

    Словаччина стала п'ятою країною ЄС, з якою підписано документ про підтримку вступу України в ЄС

    Лідери України та Словаччини підписали Декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою на полях кліматичного саміту, який відбувається в Глазго.

    Таким чином Словаччина стала п'ятою державою – членом ЄС, з ким підписано подібний документ.

    «Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України», – заявив Зеленський.

    Він наголосив на важливості визнання європейської перспективи для підтримки процесу трансформації в Україні і висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини на шляху України до членства в ЄС і НАТО.

    Він також подякував Чапутовій за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі і стан перемовин для досягнення миру. Президенти обмінялися думками про енергетичну безпеку України і Європи.

    Зеленський також поінформував словацьку колегу про хід реформ, будівництво доріг і діджилізацію, що відбуваються в Україні.

    До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту.

    Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

    Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

    Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

    Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

    Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

    Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.

    Теги: ЄС Словаччина політика Володимир Зеленський Україна президент
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    П'ята країна ЄС визнала перспективи вступу України до Євросоюзу