П'ята країна ЄС визнала перспективи вступу України до Євросоюзу
Словаччина стала п'ятою країною ЄС, з якою підписано документ про підтримку вступу України в ЄС
Лідери України та Словаччини підписали Декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою на полях кліматичного саміту, який відбувається в Глазго.
Таким чином Словаччина стала п'ятою державою – членом ЄС, з ким підписано подібний документ.
«Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України», – заявив Зеленський.
Він наголосив на важливості визнання європейської перспективи для підтримки процесу трансформації в Україні і висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини на шляху України до членства в ЄС і НАТО.
Він також подякував Чапутовій за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі і стан перемовин для досягнення миру. Президенти обмінялися думками про енергетичну безпеку України і Європи.
Зеленський також поінформував словацьку колегу про хід реформ, будівництво доріг і діджилізацію, що відбуваються в Україні.
До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту.
Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.
Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.
Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.
Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.
Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.