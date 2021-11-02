П'ята країна ЄС визнала перспективи вступу України до Євросоюзу

Президенти Словаччини та України підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС

Президенти Словаччини та України підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС

Словаччина стала п'ятою країною ЄС, з якою підписано документ про підтримку вступу України в ЄС

Лідери України та Словаччини підписали Декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою на полях кліматичного саміту, який відбувається в Глазго.

Таким чином Словаччина стала п'ятою державою – членом ЄС, з ким підписано подібний документ.

«Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України», – заявив Зеленський.

Він наголосив на важливості визнання європейської перспективи для підтримки процесу трансформації в Україні і висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини на шляху України до членства в ЄС і НАТО.

Він також подякував Чапутовій за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі і стан перемовин для досягнення миру. Президенти обмінялися думками про енергетичну безпеку України і Європи.

Зеленський також поінформував словацьку колегу про хід реформ, будівництво доріг і діджилізацію, що відбуваються в Україні.

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту.

Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.