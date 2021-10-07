  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Словаччина готує проєкт з транспортування водню до Німеччини трубопроводом

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для транзиту водню буде модернізований газопровід Eustream - Словаччина готує проєкт з транспортування водню до Німеччини трубопроводом

    Для транзиту водню буде модернізований газопровід Eustream

    Фото: h2-view.com

    До цього міжнародного газового проєкту підключена й Україна

    Коаліція європейських енергетичних і газотранспортних компаній, зокрема – EP Infrastructure, Eustream, NAFTA і RWE, буде працювати над створенням нового сучасного заводу з виробництва водню у східній Словаччині. Кінцева мета проєкту – імпорт енергоносія майбутнього через систему трубопроводів, – повідомляє H2 View.

    Водень, який планується постачати до Німеччини модернізованим газопроводом Eustream, буде підтримувати розвиток водневої економіки не тільки Німеччини та Словаччини, а й інших європейських країн.

    Вже створена робоча група, яка повинна розробити дорожню карту проєкту та провести перемовини з відповідними зацікавленими сторонами, що дозволить вже найближчим часом почати реалізацію проєкту, в першу чергу в Україні, Чехії та Австрії.

    «Ми очікуємо значну потребу в імпорті водню в Німеччину для задоволення її внутрішнього попиту вже у 2030 році. Імпортуючи водень, можна буде задовольнити цей попит і водночас підтримати створення інфраструктури, необхідної для майбутнього імпорту зеленого водню зі Східної Європи, зокрема – з України», – сказав комерційний директор RWE Ульф Керстін.

    «Співпраця з RWE в області виробництва водню в Словаччині – прекрасна можливість, спрямована на прискорення не тільки наших амбіцій, а й розгортання виробництва водню в ЄС. До 2023 року ми хочемо бути технологічно готовими до прийому водневих сумішей 5% в нашу систему, а в майбутньому плануємо виділити один з наших трубопроводів для транспортування чистого водню», – сказав у свою чергу генеральний директор Eustream Растислав Нукович.

    Читайте також:

    Теги: ЄС коаліція Словаччина імпорт Україна водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Словаччина готує проєкт з транспортування водню до Німеччини трубопроводом