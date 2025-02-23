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Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
фото з відкритих джерел

У листопаді 2023 року Роберта Бровді було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами Богдана Хмельницього 54 захисники України, 13 з них – посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №91/2025 від 20 лютого 2025 року оприлюднений на сайті глави держави. 

Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня фото 1
Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня фото 2
Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня фото 3
Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня фото 4

Зокрема, президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня майора Роберта Бровді. У листопаді 2023 року його було нагороджено таким же орденом ІІІ ступеня.

Роберт Бровді («Мадяр») – колишній підприємець, ексгендиректор Аграрної біржі України.

З лютого 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. Спочатку у підрозділах Тероборони брав участь в евакуаціях людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки. Влітку 2022-го створив окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав «Птахи Мадяра». З того часу підрозділ лише зростав.

З 16 січня 2023 року ротно-тактична група (РТГР)  «Птахи Мадяра» стала окремою військовою частиною: Морської піхоти ЗСУ (Окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської піхоти). У частині понад 40 спеціальностей, а Роберт Бровді є командиром батальйону. Нині підрозділ воює на Харківському напрямку. 

Раніше повідомлялося, що український 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» трансформують в окрему бригаду безпілотних систем (БпС) ЗСУ.

Бровді також оголосив нову хвилю набору особового складу.

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Теги: указ Володимир Зеленський президент військові державні нагороди орден

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Політика

Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
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