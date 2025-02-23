Президент нагородив командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

У листопаді 2023 року Роберта Бровді було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами Богдана Хмельницього 54 захисники України, 13 з них – посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №91/2025 від 20 лютого 2025 року оприлюднений на сайті глави держави.

Зокрема, президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня майора Роберта Бровді. У листопаді 2023 року його було нагороджено таким же орденом ІІІ ступеня.

Роберт Бровді («Мадяр») – колишній підприємець, ексгендиректор Аграрної біржі України. З лютого 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. Спочатку у підрозділах Тероборони брав участь в евакуаціях людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки. Влітку 2022-го створив окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав «Птахи Мадяра». З того часу підрозділ лише зростав. З 16 січня 2023 року ротно-тактична група (РТГР) «Птахи Мадяра» стала окремою військовою частиною: Морської піхоти ЗСУ (Окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської піхоти). У частині понад 40 спеціальностей, а Роберт Бровді є командиром батальйону. Нині підрозділ воює на Харківському напрямку.

Раніше повідомлялося, що український 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» трансформують в окрему бригаду безпілотних систем (БпС) ЗСУ.

Бровді також оголосив нову хвилю набору особового складу.