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РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука і ще трьох олігархів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука і ще трьох олігархів
Порошенко отримав заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо
фото: Петро Порошенко/Facebook

Експрезидента позбавлено права користуватися та розпоряджатися активами

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це йдеться в указі президента.

Згідно з документом, РНБО заблокувала переліченим особам активи, а саме тимчасово позбавила права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі.

Також Порошенко, Боголюбов, Медведчук, Коломойський та Жеваго отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. 

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Теги: РНБО указ санкції Петро Порошенко Віктор Медведчук Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов Костянтин Жеваго

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