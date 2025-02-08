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Зеленський призначив нового представника України в Дунайській комісії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зеленський призначив нового представника України в Дунайській комісії
Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету (УжНУ) та військовий
фото з відкритих джерел

Обов’язки представника України в Дунайській Комісії за сумісництвом виконуватиме Федір Шандор

Президент України Володимир Зеленський звільнив Любов Непоп з посади представника України в Дунайській комісії. Про це йдеться в указі № 75/2025.

«Звільнити Непоп Любов Василівну з посади представника України в Дунайській комісії за сумісництвом», – йдеться в документі.

Водночас глава держави підписав указ № 76/2025, яким призначив надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській комісії.

Дунайська комісія – це однієї з найстаріших міжнародних організацій, яка займається регулюванням судноплавства на Дунаї, сприяючи розвитку торгівельних зв’язків між країнами регіону. Її основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції.

Шандор виконуватиме обов’язки представника України в Дунайській Комісії за сумісництвом.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Шандора Федора Федоровича представником України в Дунайській комісії за сумісництвом», – йдеться в указі.

Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету (УжНУ) та військовий – молодшим сержант ЗСУ. В університеті Шандор – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доктор філософських наук, професор. Є членом-кореспондентом закордонної Академії наук Угорщини, членом-кореспондентом Академії політичних наук України. У ЗВО він працює понад 20 років.

Також Шандор розвиває туризм. Він є президентом Закарпатської туристичної організації, створив культурно-туристичну ідею з мініскульптурами Закарпаття і проєкт «Книга рекордів Закарпаття». Пише краєзнавчу літературу, до війни організовував Ужгородську регату – щорічний сплав річкою Уж.

У 2023 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест» і бригадною відзнакою 101 ОБ ТрО.

Шандор пішов на фронт добровільно. Саме він уславився як професор з окопу. Фото, на якому він читає лекції студентам у перерві між чергуваннями, облетіло світ.

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Нагадаємо, постановою Дунайської комісії від 17 березня зупинено повноваження Росії у її складі. Причиною стала військова агресія проти України з порушенням основних принципів Белградської Конвенції.

З 1 березня Росія офіційно виключена зі складу Дунайської комісії.

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Теги: Володимир Зеленський росія указ посол

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