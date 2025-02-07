Трамп підписав указ, яким вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Указ передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суду та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Обмеження включають фінансові санкції та візові обмеження для причетних до розслідувань осіб та їх сімей. Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Повідомляється, що це рішення стало відповіддю на розслідування, яке МКС проводить щодо громадян США та їх союзників, зокрема,йдеться про Ізраїль. Санкції передбачають обмеження фінансової діяльності і доступу до віз для осіб, які беруть участь у розслідуваннях щодо американців або їх партнерів, а також для членів їх сімей.

В указі йдеться, що Міжнародний кримінальний суд незаконно взяв на себе юрисдикцію у справах, пов’язаних із військовими злочинами, скоєними американськими військовими та їх союзниками, і здійснив необґрунтовані правові дії, зокрема щодо лідерів Ізраїлю.

«Сполучені Штати накладуть відчутні та значні наслідки на осіб, відповідальних за порушення МКС, деякі з яких можуть включати блокування власності та активів, а також призупинення в’їзду до Сполучених Штатів посадовців, співробітників і агентів МКС, а також їхніх найближчих родичів, оскільки їхній в’їзд до нашої країни завдасть шкоди інтересам Сполучених Штатів», – зазначено в указі.

Це вже другий випадок застосування санкцій США щодо МКС. Раніше, під час першого терміну президентства Трампа, Вашингтон запровадив обмеження проти керівництва суду через розслідування щодо можливих воєнних злочинів американських сил в Афганістані.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

До слова, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду.