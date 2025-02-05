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Трамп підписав указ про заборону трансгендерним жінкам брати участь у жіночих видах спорту

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп підписав указ про заборону трансгендерним жінкам брати участь у жіночих видах спорту
Президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

«Відтепер жіночий спорт буде тільки для жінок»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях. Про це пише CNN.

Трамп заявив, що це історичний указ і вже настав час для його підписання.

«Відтепер жіночий спорт буде тільки для жінок», – сказав він, додавши, що його адміністрація «захищатиме горду традицію спортсменок». Трамп попередив, що школи, які не дотримуються нового розпорядження, будуть «розслідувані на предмет порушення розділу IX» і можуть втратити федеральне фінансування.

Двостороння акція під назвою «Не допускати чоловіків до жіночого спорту» базується на дотриманні розділу IX, який забороняє дискримінацію за ознакою статі в освітніх програмах або заходах, які фінансуються федеральним урядом, а також федеральну співпрацю з приватним сектором.

Офіційний представник Білого дому сказав, що нова дія буде протилежною позиції щодо розділу IX від адміністрації Байдена, яка встановила правило, згідно з яким школи порушують розділ IX, коли вони забороняють учням-трансгендерам брати участь у спортивних командах.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу заявила, що Трамп очікує, що Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) і NCAA виконають його розпорядження про заборону участі біологічних чоловіків у жіночих видах спорту.

Ще під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп казав, що збирається покінчити з «трансгендерним божевіллям».

До слова, американський лідер підписав указ, який скасовує положення, що дозволяє трансгендерним особам служити в армії Сполучених Штатів. 

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Теги: спорт Дональд Трамп жінка указ трансгендер

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Політика

Трамп підписав указ про заборону трансгендерним жінкам брати участь у жіночих видах спорту
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