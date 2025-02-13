Термін проходження ВЛК продовжено. Зеленський підписав закон
Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних громадян до 5 червня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Метою законодавчої ініціативи є встановлення обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення.
Причиною внесення змін є той факт, що за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, що унеможливлює виконання норми закону у визначений строк.
Ухваленим документом встановлюється вимога (зобов'язання) проходження обмежено придатними повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року. Раніше був встановлений строк до 4 лютого.
Зокрема, громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада України проголосувала за продовження строку проходження повторної ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що станом на 24 січня січня 2025 року понад 1 млн обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо було зробити, оскільки в ТЦК спостерігалися шалені черги.
Наприкінці січня в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.
Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.
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