Термін проходження ВЛК продовжено. Зеленський підписав закон

Станом на кінець січня 2025 року понад 1 млн обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд

Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних громадян до 5 червня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Метою законодавчої ініціативи є встановлення обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення.

Причиною внесення змін є той факт, що за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, що унеможливлює виконання норми закону у визначений строк.

Ухваленим документом встановлюється вимога (зобов'язання) проходження обмежено придатними повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року. Раніше був встановлений строк до 4 лютого.

Зокрема, громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України проголосувала за продовження строку проходження повторної ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що станом на 24 січня січня 2025 року понад 1 млн обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо було зробити, оскільки в ТЦК спостерігалися шалені черги.

Наприкінці січня в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.