Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії

80-річного генерала у відставці Келлога призначено спецпредставником з питань України та Росії

У понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Ми досягли значного прогресу щодо Росії, України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну», – зазначив Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами.

Генерал армії у відставці, 80-річний Келлог працював в першій адміністрації Трампа, де він обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки, а потім – радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Перед тим він 35 років робив кар'єру в американській армії та міжнародному бізнесі та був співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики Америка понад усе (AFPI). Келлог був співавтором плану припинення війни в Україні.

В одному зі своїх останніх інтерв'ю, Келлог заявляв, що Україна та Росія повинні будуть піти на поступки для досягнення перемир'я.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитись про перемир'я з Росією найближчими місяцями.

Також Келлог не виключає, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. І заявив, що для цього вже є «надійний план». До слова, він також наголошував, аби війна в Україні припинилася потрібно знизити ціну на нафту до $45 за барель.