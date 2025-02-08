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Президент вніс зміни до складу РНБО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент вніс зміни до складу РНБО
Володимир Зеленський підписав указ № 79/2025
фото з відкритих джерел

До складу РНБО увійшов міністр охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до складу Ради національної безпеки і оборони. Про це йдеться в указі № 79/2025 на сайті Офісу президента.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - Міністра охорони здоров'я України», – йдеться у тексті указу. 

Президент вніс зміни до складу РНБО фото 1

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Віктор Ляшко у 2003-2010 роках працював в санітарно-епідеміологічній службі в Київській області. Пізніше перейшов до МОЗ, почавши роботу головним спеціалістом, ставши врешті директором департаменту Держсанепідслужби України. З 2013 року до початку 2014 року був керівником Київського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України.

24 грудня 2019 року Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької. На цій посаді він брав участь в евакуації громадян України з охопленого епідемією Covid-2019 міста Ухань в Китаї, регулярно озвучував останні відомості про цю евакуації засобам масової інформації.

З 11 березня 2020 року – головний санітарний лікар України.

З 20 травня 2021 року – міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, 4 лютого Зеленський включив до персонального складу Ради нацбезпеки і оборони України голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. 

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Теги: указ міністр лікар Володимир Зеленський Віктор Ляшко РНБО

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