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Батальйон «Птахи Мадяра» трансформується в окрему бригаду безпілотних систем ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Батальйон «Птахи Мадяра» трансформується в окрему бригаду безпілотних систем ЗСУ
Роберт Бровді, на позивний Мадяр, зробив заяву про свій батальйон
фото: скріншот з відео

Мадяр оголосив нову хвилю набору особового складу

Український 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» трансформують в окрему бригаду безпілотних систем (БпС) ЗСУ. Про це повідомив командир підрозділу Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр.

Бровді також оголосив нову хвилю набору особового складу.

За словами командира, протягом лише 2024 року рота «Рубак» пройшла шлях від окремого батальйону й полку до формування нової 414-ї бригади БпС.

Нагадаємо, що Верховна Рада України, 3 вересня, проголосувала за закон, який унормовує створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. За зміни до закону  «Про Збройні Сили України» проголосували  294 депутати. Відтак, до закону про ЗСУ включили статтю про створення окремого роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем. 

Як повідомлялося, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський.

За його словами, процес роботи у цьому напрямку триває. Є ті люди, які готові вступити до Сил безпілотних систем, та які хочуть цього. Сухаревський відзначив, що такі завжди матимуть вибір під час вступу.

Теги: ЗСУ війна військові

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Суспільство

Батальйон «Птахи Мадяра» трансформується в окрему бригаду безпілотних систем ЗСУ
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