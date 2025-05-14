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Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
74% українців повністю довіряють президенту Зеленському
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Порівняно з останнім опитуванням у березні 2025 року довіра президенту зросла

Рейтинг довіри до очільника України Володимира Зеленського зріс з 69% до 74%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані опитування КМІС.

Порівняно з останнім опитуванням у березні 2025 року довіра президенту зросла: з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування фото 1
інфографіка: КМІС

За даними опитування у всіх регіонах України більшість населення довіряють Зеленському і показники довіри досить близькі. На тлі інших дещо вирізняється тільки Схід, де рівень довіри трохи нижчий. Проте навіть у цьому регіоні 60% довіряють президенту (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%).

Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування фото 2
інфографіка: КМІС

Зокрема, переважна більшість українців (71%) не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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Теги: соцопитування рейтинг Володимир Зеленський

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