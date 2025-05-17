Зеленський вперше зустрівся із прем'єром Канади: обговорили взаємодію країн

Зеленський розповів прем'єр-міністру про перебіг переговорів у Стамбулі

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Обговорили взаємодію наших країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані. Поінформував премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів», – зауважив президент України.

Зеленський додав, що розповів прем'єр-міністру про перебіг переговорів у Стамбулі та важливість подальшої координації зусиль. «Наступні санкції проти Росії мають бути сильними та охоплювати енергетику й тіньовий флот, щоб схилити її робити реальні кроки до миру. Дякую за запрошення взяти участь у зустрічі G7. Дякую за підтримку та допомогу Канаді та всьому канадському народові».

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Марком Карні. Політики обговорили взаємодію в «Групі семи», а також про запровадження нових санкцій проти Росії. Глава нашої держави запросив Карні відвідати Київ. «Не сумніваюсь, що лідерство Канади в захисті міжнародного права буде й надалі відчуватись», – додав президент.