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Франція перевиконала план з виробництва бомб, які постачає Україні

glavcom.ua
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Франція перевиконала план з виробництва бомб, які постачає Україні
AASM є комплектом модернізації для вже існуючих вільнопадаючих некерованих авіабомб
Фото: L’Usine Nouvelle

У 2024 році замість запланованих 600 комплектів AASM Hammer було виготовлено 830 одиниць

У 2024 році компанією Safran було виготовлено 830 високоточних комплектів AASM Hammer, що перевищує план у 600 одиниць на 40%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Parisien.

Попередній план виробництва бомб Hammer був представлений міністром оборони Франції у 2024 році, за яким оборонна промисловість мала виготовити 600 високоточних комплектів AASM для перетворення вільнопадаючих бомб у кориговані. Рівно стільки ж бомб мала передати Франція Україні протягом 2024 року.

Натомість французька оборонна промисловість змогла виробити на 40% більше – 830 комплектів. Після цього на 2025 рік уже було заплановано випустити вже 1200 бомб Hammer.

За інформацією видання L’Usine Nouvelle компанія Safran змогла збільшити власне виробництво у чотири рази між 2022 та 2024 роками. Зазначається, що повномасштабна фаза війни поміж Росією та Україною докорінно змінила розвиток високоефективної модульної зброї класу «повітря-земля».

Загалом з 2022 року Safran інвестувала €25 млн у збільшення обсягів виробництва. Однак виробництво бомб Hammer є відносно невеликим – близько 50 робітників складають AASM Hammer на підприємстві у місті Монлюсон.

Що таке високоточний комплект AASM Hammer?

AASM є комплектом модернізації для вже існуючих вільнопадаючих некерованих авіабомб – на зразок американських JDAM/JDAM-ER. Однак французька бомба унікальна тим, що використовує ракетний двигун, який значно збільшує дальність ураження цілей. Залежно від висоти запуску, максимальна дальність становить від 15 км із низьких висот до 70 км із великих.

Існує два типи комплектів: Hammer-250 для бомб Mk.82 масою 227 кг та Hammer-1000 для 908-кілограмових Mk.84. Випробування останніх мали завершитися наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, що Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році та зламу електронної пошти команди французького лідера Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року.

Також глава МЗС Франції приїде 9 травня до Києва разом із європейськими колегами. «Міністри закордонних справ європейських країн мають зустрітися в Києві 9 травня», – заявив Жан-Ноель Барро.

Теги: війна Франція промисловість військові

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