Президент Румунії проігнорував Орбана на саміті Європейської політичної спільноти

Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік

Румунський президент удав, що не помітив главу угорського уряду

Саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті проходить не без курйозів. Так, президент Румунії Клаус Йоханніс проігнорував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зустрічав його біля автомобіля.

Орбан готувався потиснути руку румунському лідеру, однак політик вийшов із машини та несподівано проігнорував главу угорського уряду, удавши, що не помітив його.

Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік. На відео видно, що Орбан нервує і почувається дуже ніяково. Однак через певний час президент Румунії все ж підійшов до Орбана.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

🇷🇴Президент Румунії Клаус Йоханніс «не помітив» путінського друга Орбана, прибувши в Угорщину на Саміт Європейської політичної спільноти pic.twitter.com/pWMrhRA6o5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2024

Варто зазначити, що ЄС під час зустрічі представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель. До участі запрошено 47 глав держав та урядів, серед яких лідери України, Туреччини, Великобританії, Швейцарії, Молдови, Сербії, Молдови та низки інших держав.

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України «з метою об’єднання країн Європейського континенту».

Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Зазначалося, що після саміту відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

До слова, Euronews повідомляє, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.