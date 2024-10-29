Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів

Микола Стефанчук заявив польському виданню, що президентські вибори відбудуться вже за шість-дев’ять місяців

Брат голови Верховної Ради, народний депутат від «Слуги народу» Микола Стефанчук вважає, що президентські вибори відбудуться вже наступного року, а Росія поверне Україні всі території. Такий коментар він надав журналістам польського видання Onet, про що йдеться у матеріалі «Главкома»: «Скоро вибори!? Хто розпускає чутки і що про це каже сам президент».

Стефанчук відкрито заявив, що вибори президента України відбудуться вже за шість-дев’ять місяців. На уточнення журналістів, що для цього має завершитися війна, нардеп відповів, що так і буде. Крім цього Микола Стефанчук запевнив, що в результаті Росія поверне Україні всі території, захоплені з 2014 року, включаючи весь Донбас і Крим, і виплатить репарації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прагне, щоб на виборах президента могли проголосувати всі громадяни України, зокрема воїни та біженці. Це можливо після завершення війни з Росією. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Єрмак певен, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу» після закінчення війни з Росією.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися. «Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі», – сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, минулого року керівництво парламенту та представники фракцій та груп домовилися про проведення президентських та парламентських виборів після лише завершення воєнного стану.

Також другий президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.