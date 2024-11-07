Зеленський прибув до Угорщини: яка мета візиту (відео)

Очікується, що президент зустрінеться з головою Євроради Шарлем Мішелем

Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угшорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє Ansa.

Зазначимо, що це перший візит українського лідера до Угорщини за час повномасштабної війни в Україні.

Також очікується, що там президент зустрінеться із головою Євроради Шарлем Мішелем.

«Я буду говорити після зустрічі», – відповів Зеленський на запитання журналістів.

Видання пише, що серед учасників саміту «витали певні сумніви» щодо приїзду Зеленського з огляду на позицію Орбана щодо війни РФ проти України.

Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував, що приїде у четвер, 7 листопада, до Будапешта для участі в саміті Європейського політичного співтовариства.

Зазначимо, що європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти 7 листопада, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС 8 листопада. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

Мапа президентських виборів у США

За республіканця Дональда Трампа станом на зараз проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.