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Названо ключові теми саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Названо ключові теми саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті
Перемога Трампа на виборах та її наслідки стане основною темою саміту у Будапешті
фото з відкритих джерел

Раніше Орбан заявив про необхідність створення нової європейської стратегії у питаннях України

Європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти 7 листопада, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС 8 листопада. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей, повідомляє «Голос Америки».

Обидві події прийматиме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Як зазначав високопоставлений європейський дипломат в коментарі виданню Politico перемога Трампа на виборах та її наслідки стане основною темою саміту.

Орбан, країна якого головує в ЄС до кінця цього року, має досить напружені відносини з багатьма лідерами ЄС, зокрема, через свою відверто проросійську позицію стосовно війни в Україні та незгоду з Брюсселем у низці інших внутрішньоєвропейських питань.

Також повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу ввечері після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США вирушить до Франції для переговорів зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на наслідках перемоги Трампа, зокрема, для майбутньої підтримки України, а також для європейської оборонної політики. Вашингтон був головним постачальником військової підтримки Україні, яку Трамп тривалий час критикував.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Нагадаємо, Орбан заявляв, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори у США, то Європі доведеться переосмислити свою підтримку України. Також після перемоги Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку про створення нової європейської стратегії у питаннях України.

До слова, міністерство закордонних справ КНДР оприлюднило заяву, в якій очільника уряду Угорщини називають «взірцем для наслідування». Про це повідомляє  угорське видання Nepszava. Зазаначається, що у такий спосіб північнокорейська дипломатія відреагувала на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував Європейський Союз і заявив про «відданість Угорщини у захисті свого суверенітету». У Пхеньяні заявили, що таким чином Угорщина заявила, що «не потерпить тиску з боку Брюсселя і не стане маріонетковою державою».

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Теги: Європейський союз саміт Угорщина вибори у США війна Дональд Трамп

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