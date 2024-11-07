Орбан на саміті може влаштувати лідерам ЄС «сюрприз»

Орбан і Трамп на зустрічі у Флориді, 11 липня 2024 року

Неочікувана подія в останню хвилину вечері лідерів ЄС може викликати негативну реакцію в залі

Під час вечері лідерів ЄС у Будапешті, де нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа. Про це повідомляє Euronews.

«Чиновники визнають ризик того, що Орбан може запросити Трампа приєднатися до вечері за допомогою дистанційного зв'язку. Сюрприз в останню хвилину, який може викликати негативну реакцію в залі», – пише видання.

Утім, як припускають ЗМІ, деякі лідери, які дотримуються ліберальних поглядів, такі як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо або глава італійського уряду Джорджія Мелоні, можливо, «зрадіють можливості привітати 47-го президента Америки».

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х, що він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після перемоги політика на виборах у Сполучених Штатах. Глава уряду зазначив, що він уже має грандіозні плани на майбутнє.

До відома, президент Володимир Зеленський прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угшорщини Віктором Орбаном.

Зазначимо, що європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти 7 листопада, після якого відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС 8 листопада. Перемога республіканця Дональда Трампа у президентських виборах у США та її наслідки для Європи та світу очікувано стануть ключовими під час зустрічей.

Мапа президентських виборів у США

За республіканця Дональда Трампа станом на зараз проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.