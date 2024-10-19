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Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Головні події ночі 19 жовтня
Фото: Координаційний штаб

До України вдалось повернути 95 військовополонених внаслідок обміну

Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулось 95 захисників України, натомість 95 громадян РФ були передані російській стороні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Додому повернулось 95 українців: Зеленський повідомив про обмін військовополоненими

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 1
Фото: Координаційний штаб

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що додому повернулось 95 українців.

«95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину», – написав президент.

Внаслідок падіння уламка БпЛА в Києві травмовано жінку – Кличко

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Вночі у низці областей, а також у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку. 

«У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону», – заявив Кличко.

Використання військ КНДР в Україні це «червона лінія»: конгресмен закликав Байдена відреагувати

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визначити використання північнокорейських військ проти України як «червону лінію» для Сполучених Штатів і НАТО. Про це політик повідомив у соцмережі X.

Як зазначено в дописі, конгресмен направив відповідного листа президенту Байдену.

Черговий транш: МВФ виділив для України більше мільярда доларів

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні МВФ. 

У МВФ відзначають, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

Байден після візиту в Німеччину заявив, що рішення про дозвіл ЗСУ на удари по РФ немає

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

США, НімеччинаВелика Британія та Франція не змогли домовитися щодо зняття обмежень на використання Україною отриманої зброї. Німеччина, зокрема, продовжує протистояти постачанню далекобійних ракет для Збройних сил України. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Анонімний високопосадовець повідомив журналістам, що канцлер Німеччини Олаф Шольц залишається проти швидкого вступу України до НАТО та не підтримує постачання далекобійної зброї.

Гарріс в черговий раз засумнівалась у придатності Трампа для президентства

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У п’ятницю кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів. Про це повідомляє видання Axios.

Відзначається, що віце-президент США, Камала Гарріс, у п’ятницю, 18 жовтня, висловила сумніви щодо придатності кандидата від Республіканської партії до президентської посади під час свого виступу в рамках передвиборчої кампанії у штаті Мічиган.

НАТО поки офіційно не підтверджує використання військ КНДР в Україні – Рютте

Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч фото 7
фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу у Брюсселі зробив заяву, згідно якої повідомляється, що Північноатлантичний альянс не може офіційно підтвердити факт використання військ Північної Кореї на території України на боці росіян. 

За його словами, в Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю, а також іншими колегами із Тихоокеанського регіону.

 

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Теги: Маріуполь Віталій Кличко Німеччина обмін полоненими Велика Британія Володимир Зеленський президент влада Камала Гарріс Олаф Шольц Азовсталь обмін Марк Рютте

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