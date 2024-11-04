Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові

Зеленський: Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства

Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Він зауважив, що громадяни країни обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства. Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Молдова завершує підрахунок голосів на президентських виборах. Опрацьовано 99,5% протоколів: впевнено перемагає Майя Санду. Розрив між кандидатами складає понад 10%. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора.

Напередодні у Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинний президент та ініціатор зміцнення зв'язків з Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.