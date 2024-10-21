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Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати
Угорська революція – повстання 1956 року в Угорській Народній Республіці, придушене радянськими військами
архівне фото з відкритих джерел

ЗМІ: Інформацію про ймовірну збройну акцію розвідка США передала угорській стороні близько двох тижнів тому

Американські спецслужби попередили угорську владу про можливий збройний інцидент 23 жовтня – у день вшанування повстання 1956 року проти радянської окупації. Про це повідомляє видання Telex.

Інформацію про можливу збройну акцію американська розвідка передала угорській стороні близько двох тижнів тому, зазначає видання. У публікації йдеться, що за даними США, певні особи можуть готувати збройну акцію в річницю подій 1956 року.

Хоча офіційних підтверджень поки що немає, Telex повідомляє, що у вихідні співробітники Контртерористичного центру затримали пів десятка молодих людей в одному з пабів Будапешта.

Джерела видання стверджують, що рейд пов'язаний із раніше отриманими даними від Секретної служби США. Водночас наразі немає інформації, яке саме угорське відомство займається розслідуванням.

Однак журналісти поговорили з власником пабу Legenda, у якому проходив рейд. Він розповів, що молоді люди прямували в паб, коли їх спіймали просто на вулиці. Співробітники пабу бачили, як проходило затримання, але не були поінформовані про рейд.

Угорська революція – повстання 1956 року в Угорській Народній Республіці, придушене радянськими військами за участі органів державної безпеки Угорщини ÁVH – аналога КДБ СРСР.

Наслідком кривавих подій у Будапешті була масова еміграція угорців і втрата престижу Радянського Союзу серед інтелектуалів Заходу, чимало з яких вийшли з комуністичних партій своїх країн, вражені наочним прикладом російського імперіалізму. У сучасній Угорщині день, коли розпочалася революція, 23 жовтня, став державним святом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Орбан розповів, що «шоковано слухав» презентацію плану перемоги України, після якої, за його словами, з'явилося питання, яким був план дотепер. «Якщо вони зараз переходять до плану перемоги, то дотепер у них був план поразки?» – сказав Орбан. 

Раніше Орбан заявив, що його «лякає» план перемоги України, та закликав канцлера Німеччини та президента Франції від імені всього Євросоюзу «якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами».

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні. Цей крок може допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу. 

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Теги: розвідка вихідні США Угорщина

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