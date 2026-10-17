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До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Найдовші відключення заплановані в Київській області, де обмеження стосуватимуться всіх 12 підчерг

У суботу, 17 жовтня 2026 року, у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. На Київщині окремі підчерги залишатимуться без світла сумарно до 9,5 години протягом доби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Компанія оприлюднила години відключень для кожної підчерги. Тривалість обмежень залежатиме від регіону та графіка.

Відключення світла на Київщині 17 жовтня 2026 року

На Київщині відключення електроенергії передбачені для всіх 12 підчерг:

  • 1.1 – з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 1.2 – з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 2.1 – з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 2.2 – з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 3.1 – з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 3.2 – з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 4.1 – з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 4.2 – з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 5.1 – з 01:00 до 03:00 та з 11:30 до 15:30;
  • 5.2 – з 01:00 до 03:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.1 – з 01:00 до 03:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 – з 01:00 до 03:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00.
До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року фото 1
До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року фото 2

Найбільше обмежень заплановано для підчерг 3.1 та 3.2. Протягом доби їхні споживачі залишатимуться без електроенергії сумарно 9,5 години.

Відключення світла у Києві 17 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Відключення світла на Одещині 17 жовтня 2026 року

На Одещині стабілізаційні відключення заплановані для чотирьох підчерг:

  • 1.1 – з 15:30 до 19:00;
  • 3.1 – з 10:00 до 12:00;
  • 4.1 – з 19:00 до 22:00;
  • 5.1 – з 12:00 до 15:30.
До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року фото 3
До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року фото 4

Для підчерг 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.1 та 6.2 відключень не передбачено. Найтриваліші обмеження в області становитимуть 3,5 години.

Відключення світла на Дніпропетровщині 17 жовтня 2026 року

На Дніпропетровщині електроенергію вимикатимуть для трьох підчерг:

  • 1.1 – з 13:30 до 17:00;
  • 3.1 – з 17:00 до 22:00;
  • 5.1 – з 10:00 до 13:30.
До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року фото 5
До 10 годин без світла: графіки для Київщини, Одещини та Дніпропетровщини 17 жовтня 2026 року фото 6

Для решти дев'яти підчерг відключень не заплановано. Найтриваліше відключення передбачене для підчерги 3.1 – п'ять годин поспіль, з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, 17 жовтня графіки погодинних відключень електроенергії вперше за тривалий час запроваджено також у восьми областях заходу України: Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій. Залежно від регіону та підчерги тривалість відключень становитиме від 30 хвилин до чотирьох годин.

Нагадаємо, «Главком» зібрав корисну інформацію, де можна дізнатися про відключення світла для кожної області.

Чому запроваджено графіки відключень?

Нагадаємо, за інформацією НЕК «Укренерго», у ніч на 17 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти в десяти областях України, зокрема на Одещині. Через наслідки російських ударів у низці регіонів запроваджено погодинні відключення електроенергії. Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для понад пів мільйона споживачів.

Водночас у всіх областях України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. ДТЕК наголошує, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Споживачам рекомендують стежити за актуальними повідомленнями компанії.

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Теги: ДТЕК енергетика електроенергія відключення світла Дніпропетровщина Одещина Київщина

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