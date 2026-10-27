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На Хмельниччині через атаку РФ критично пошкоджено електричне обладнання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Хмельниччині через атаку РФ критично пошкоджено електричне обладнання
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атак

У Хмельницькій області енергетична інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань через російські атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Хмельницькобленерго».

«Внаслідок масованих ворожих обстрілів північної частини нашої області, енергетична інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань. Зокрема, критично пошкоджено електричне обладнання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці перебувають на місцях і безперервно працюють над ліквідацією наслідків атак.

«Відновлення обладнання такого рівня – це складний технологічний процес, який потребує часу, концентрації зусиль та фахової роботи ремонтних бригад. Ми щиро вдячні вам за витримку, розуміння та довіру в цей непростий час. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло у ваші домівки», – додається у заяві.

Нагадаємо, 25 жовтня у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

До слова, 27 жовтня Конотоп Сумської області четверту добу поспіль залишається без електропостачання після російських ударів.

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Теги: війна енергетика Хмельниччина відключення світла

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