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Зеленський розкрив, як Україні вдалося вирішити проблему зі Starlink

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розкрив, як Україні вдалося вирішити проблему зі Starlink
Зеленський розповів про результати переговорів з американськими партнерами в Осло
фото: ОП

Військові вже підтвердили відновлення необхідних можливостей супутникового зв'язку

Після переговорів у Осло 20 жовтня Україні вдалося врегулювати два з трьох проблемних питань у співпраці зі США. Американська сторона відновила обмін розвідданими та зняла обмеження на використання супутникового зв'язку під час руху на високих швидкостях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського ведучій «ТСН.Тиждень» Аллі Мазур.

За словами Зеленського, питання відновлення повноцінної роботи Starlink вдалося врегулювати після переговорів делегацій України, США та європейських партнерів, які відбулися 20 жовтня в Осло.

«Я думаю, що саме він (розголос – «Главком») і допоміг. Не те, щоби це була головна ідея тактики нашої роботи з партнерами. Ми відкриті, прямі, але це спрацювало», – зазначив президент.

Глава держави пояснив, що під час зустрічі українська сторона порушила три проблемні питання: дефіцит засобів ППО, обмеження роботи Starlink та Starshield, а також обмеження на отримання розвідувальних даних від США. «Ми маємо правильний результат. Ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно. І військові сьогодні вітали один одного, що це повернулось», – розповів Зеленський.

Президент підтвердив, що два з трьох питань вдалося вирішити. Йдеться про відновлення роботи супутникового зв'язку та повноцінного обміну розвідданими.

У середині жовтня використання Starlink під час руху обмежувалося швидкістю приблизно 161 км/год. Це унеможливлювало застосування супутникового зв'язку на швидкісних безпілотниках-перехоплювачах, призначених для боротьби з реактивними шахедами. Станом на 05:20 суботи, 24 жовтня, супутниковий зв'язок знову працював під час руху на швидкості 420 км/год.

Водночас президент застеріг, що ситуація у відносинах зі США може змінюватися, зокрема через внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах. «На сьогодні це позитив і він нам потрібен дуже», – наголосив глава держави.

Зеленський повідомив, що, крім відновлення Starlink, Сполучені Штати повернули повноцінний обмін розвідувальними даними, зокрема щодо російських балістичних ударів по Україні. Тобто із трьох ключових проблем, які українська делегація обговорювала з американськими партнерами в Осло, наразі залишається невирішеним питання протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що обмеження роботи Starlink для українських військових змусили європейських союзників США активізувати розробку власних систем супутникового зв'язку. Європейські посадовці побоюються залежності від компанії SpaceX, власник якої Ілон Маск може одноосібно обмежувати доступ до критично важливої інфраструктури.

За даними журналістів, ЄС розвиває супутникову мережу IRIS вартістю близько $17,5 млрд, а Україна співпрацює з Фінляндією над створенням альтернативної системи зв'язку. Водночас повноцінно замінити Starlink найближчим часом буде складно через значно більшу кількість супутників SpaceX та технічні обмеження конкурентів.

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Теги: Starlink SpaceX Володимир Зеленський США

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