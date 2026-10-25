Бєлгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа

Окупанти направили до місць подій екстрені служби

Російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Бєлгород під масованою атакою дронів фото: Exilenova+

За інформацією регіонального оперативного штабу окупантів, екстрені служби направили на місця подій. Наразі рятувальники з’ясовують наслідки атаки.

Наслідки масованої атаки дронів фото: Exilenova+

Інформація про кількість постраждалих, характер пошкоджень та масштаби руйнувань уточнюється. Проте за повідомленнями місцевих у центрі почалася масштабна пожежа.

Варто нагадати, що у російському Омську після повідомлень про вибухи над промисловою зоною здійнялася чорна хмара диму. За попередніми даними, удар міг припасти на об’єкт логістичної інфраструктури компанії Ozon.