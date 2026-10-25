Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бєлгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Бєлгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа
Над центром міста здійнявся стовп диму
фото: соцмережі

Окупанти направили до місць подій екстрені служби

Російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Бєлгород під масованою атакою дронів
Бєлгород під масованою атакою дронів
фото: Exilenova+

За інформацією регіонального оперативного штабу окупантів, екстрені служби направили на місця подій. Наразі рятувальники з’ясовують наслідки атаки.

Наслідки масованої атаки дронів
Наслідки масованої атаки дронів
фото: Exilenova+

Інформація про кількість постраждалих, характер пошкоджень та масштаби руйнувань уточнюється. Проте за повідомленнями місцевих у центрі почалася масштабна пожежа.

Варто нагадати, що у російському Омську після повідомлень про вибухи над промисловою зоною здійнялася чорна хмара диму. За попередніми даними, удар міг припасти на об’єкт логістичної інфраструктури компанії Ozon.

 

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковчег із частиною мощей московського князя Дмитра Донського
Росія «посилає в бій» мертвих князів та православних святих – CNN
27 вересня, 15:10
Під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах
Зеленський відреагував на російський удар по Національній академії наук України
28 вересня, 14:44
Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками
«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ
3 жовтня, 09:05
Олена Білозерська: «Я з родиною зимуватиму в Києві»
Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста
12 жовтня, 13:24
Мала ракета «Ніка» має протистояти реактивним шахедам
Україна розробила малу ракету для збиття реактивних дронів
4 жовтня, 21:26
Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає самій Москві
Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США
11 жовтня, 15:39
НАТО розробило план відбиття російського нападу
НАТО підготувало план ударів по Росії у разі нападу
12 жовтня, 21:35
Наслідки удару РФ до ЖК у Києві 12 жовтня 2026 року
Вирва, згорілі авто та забиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ
13 жовтня, 12:41
Із часом без офіційної підтримки США, на яку розраховував Путін, неофіційний переговорний канал втратив імпульс
Путін готовий був віддати частину територій: FT дізнався про таємний мирний план
Вчора, 16:52

Політика

Бєлгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа
Бєлгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа
Російський Омськ накрило хмарою чорного диму після серії вибухів (фото)
Російський Омськ накрило хмарою чорного диму після серії вибухів (фото)
Трамп і перша леді США прокоментували можливий візит до України
Трамп і перша леді США прокоментували можливий візит до України
Україна попередила Європу про наслідки повернення російського газу
Україна попередила Європу про наслідки повернення російського газу
Росія висунула НАТО умову для відновлення переговорів
Росія висунула НАТО умову для відновлення переговорів
Рубіо пояснив, навіщо Трамп послабив санкції проти Росії
Рубіо пояснив, навіщо Трамп послабив санкції проти Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
23 жовтня, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
23 жовтня, 17:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua