Бєлгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа
Окупанти направили до місць подій екстрені служби
Російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.
За інформацією регіонального оперативного штабу окупантів, екстрені служби направили на місця подій. Наразі рятувальники з’ясовують наслідки атаки.
Інформація про кількість постраждалих, характер пошкоджень та масштаби руйнувань уточнюється. Проте за повідомленнями місцевих у центрі почалася масштабна пожежа.
Варто нагадати, що у російському Омську після повідомлень про вибухи над промисловою зоною здійнялася чорна хмара диму. За попередніми даними, удар міг припасти на об’єкт логістичної інфраструктури компанії Ozon.
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