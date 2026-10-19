Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Житомирі в 40 ліфтах одночасно застрягли люди

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У містах України почали застосовувати графіки відключень
фото: glavcom.ua

Житомирянам радять спускатися сходами у будинках

У Житомирі через відключення світла в ліфтах застрягли люди. Інцидент стався одночасно у 40 ліфтах. Про це розповів начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк, передає «Главком».

За словами Андрія Гуменюка, 18 жовтня о 17:00 через коливання напруги зупинилися ліфти, в яких перебували мешканці будинків. Людей закликали зайвий раз не користуватися ліфтом. «Друзі, наразі така ситуація з електроенергією і коливаннями напруги, що зайвий раз краще не користуватися ліфтом. Особливо під час планових та аварійних відключень, а також під час повітряної тривоги. Суха статистика: вчора після 17:00 одночасно в 40 ліфтах було застрягання людей. У ліфтових компаніях у цьому процесі вже задіяні всі співробітники, не тільки аварійка, а взагалі ВСІ!» – йдеться у повідомленні.

Крім того, Андрій Гуменюк звернувся до житомирян, які власними силами намагаються визволитися з ліфта, ламаючи його. Тож містян закликають стежити за графіками відключень, а якщо їм треба спуститися вниз, то краще робити це пішки.

У Житомирі в 40 ліфтах одночасно застрягли люди фото 1
фото: скриншот Андрій Гуменюк/Facebook

«Але і для них цей процес дуже енергозатратний і в людському, і в часовому ресурсі, а ще є несумлінні мешканці, які починають ламати двері, а це потім десятки тисяч гривень ремонту, які ляжуть тягарем на співвласників даного будинку. Прошу увійти в ситуацію і перед тим, як сідати в ліфт, подивитися графіки погодинних відключень, а ще краще, якщо їхати вниз, то прогуляйтесь пішки…», – порадили містянам.

Нагадаємо, у суботу, 17 жовтня, у восьми областях заходу України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження торкнулися навіть Закарпаття, а також Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Читайте також:

Теги: ліфт Житомир відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11
Росія атакувала Рівне
Частина Рівненського району залишилася без світла після атаки РФ (оновлено)
15 жовтня, 06:18
Володимир Кудрицький пояснив, чому цінові обмеження можуть завадити імпорту електроенергії з Європи
Якщо прайс-кепи будуть нижчими за ціни в ЄС, імпорт в Україну не піде – Кудрицький
11 жовтня, 16:22
Графіки відключення світла у Київській області 11 жовтня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 11 жовтня
11 жовтня, 11:29
Графіки відключення світла у Київській області 8 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року
7 жовтня, 19:27
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 жовтня, 18:07
У польських школах визначатимуть безпечні місця для дітей на випадок повітряної загрози
Польські школи отримали інструкції на випадок повітряної атаки
5 жовтня, 12:58
Це не означає фізичної атаки безпосередньо на реактори, однак може позбавити АЕС можливості передавати вироблену електроенергію
Росія планує зупинити три діючі атомні електростанції України – NYT
2 жовтня, 11:31
Наслідки перебоїв з електроенергією виходили далеко за межі побутових незручностей
ООН попередила: майбутню зиму Україні буде важче пережити
22 вересня, 01:23

Курйоз

В аеропорту Чикаго папуга напав на пасажирів (відео)
В аеропорту Чикаго папуга напав на пасажирів (відео)
У Житомирі в 40 ліфтах одночасно застрягли люди
У Житомирі в 40 ліфтах одночасно застрягли люди
Трамп бідкається, що Україна через війну втратила «океани»
Трамп бідкається, що Україна через війну втратила «океани»
Понеділок знову тут, а ви ще подумки на вихідних: гумористичний гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Понеділок знову тут, а ви ще подумки на вихідних: гумористичний гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Неділя ще ваша, хоча понеділок уже будує плани: гумористичний гороскоп на 18 жовтня 2026 року
Неділя ще ваша, хоча понеділок уже будує плани: гумористичний гороскоп на 18 жовтня 2026 року
Субота мала бути днем відпочинку, але домашні справи проти: гумористичний гороскоп на 17 жовтня 2026 року
Субота мала бути днем відпочинку, але домашні справи проти: гумористичний гороскоп на 17 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
79K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua