Відновлення незалежності НАБУ та САП: хто з нардепів не голосував

Голосування за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП по фракціях

За закон проголосував 331 нардеп, ще дев’ятеро були присутні в парламенті, але не голосували

За законопроєкт №13533, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею, проголосували майже всі присутні нардепи, за винятком дев’яти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Верховної Ради.

Всього документ підтримав 331 народний обранець. Проти голосували 0, не голосували – дев’ять, відсутніх було 57.

Хто з нардепів не голосував, але був присутній в залі

Були присутніми на парламентському засіданні, але не підтримали відновлення незалежності НАБУ та САП п’ятеро нардепів від «Слуги народу», двоє – від «Батьківщини» та двоє позафракційних.

«Слуга народу»:

Ольга Савченко;

Вікторія Кінзбурська;

Роксолана Підласа;

Ганна Лічман;

Аліна Загоруйко.

«Батьківщина»:

Юлія Тимошенко;

Михайло Волинець.

Позафракційні:

Вікторія Гриб;

Сергій Магера.

Передісторія

22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

30 липня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. Його вже підписав президент.