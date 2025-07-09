Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Зеленський зустрівся 18 травня з Папою Римським Левом XIV і подякував за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Святого престолу.

«Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, президента України, та супровід», – йдеться у повідомленні Святого престолу.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих». У Зеленського заплановано дві зустрічі: з президентом Італії Матарелою та спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.

🇺🇦 Президент Зеленський прибув з офіційним візитом до Риму, де 10-11 липня відбудеться Міжнарородна конференція з відновлення України



Заплановані аудієнція у Папи Лева XIV, а також дві зустрічі: з президентом Італії Матарелою та спецпосланцем Трампа з питань України Келлогом pic.twitter.com/nFGre5EXND — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2025

За даними Kyiv Post, конференція з питань відновлення України відбудеться у четвер та п'ятницю в італійській столиці. Вона збере лідерів з 15 країн світу та сотні представників бізнесу.Мета конференції – мобілізувати інвестиції, особливо з приватного сектору, оскільки Україна вступає в четвертий рік повномасштабної війни після вторгнення Росії у 2022 році.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.