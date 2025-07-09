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Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані
Зеленський зустрівся 18 травня з Папою Римським Левом XIV і подякував за підтримку України
фото: reuters (ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Святого престолу.

«Святіший Отець цього ранку прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, президента України, та супровід», – йдеться у повідомленні Святого престолу.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих». У Зеленського заплановано дві зустрічі: з президентом Італії Матарелою та спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.

За даними Kyiv Post, конференція з питань відновлення України відбудеться у четвер та п'ятницю в італійській столиці. Вона збере лідерів з 15 країн світу та сотні представників бізнесу.Мета конференції – мобілізувати інвестиції, особливо з приватного сектору, оскільки Україна вступає в четвертий рік повномасштабної війни після вторгнення Росії у 2022 році.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

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Теги: Ватикан Папа Римський Володимир Зеленський

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