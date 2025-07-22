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На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)
Брати Кличко долучились до мітингувальників
фото: місцеві пабліки

Протестувальники вимагають, аби президент наклав вето на законопроєкт №12414

Мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який проходить біля театру Івана Франка, передає «Главком».

Також разом з Кличками було помічено соратника міського голови, депутата Київради Дмитра Білоцерковця.

У коментарі для Радіо Свобода мер Києва Кличко заявив, що незалежні органи хочуть зробити залежними:

«По-перше, я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять, і мені важливо тут бути. Наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували, і протягом 10 років ми робили все для того, щоб вони працювали, а зараз незалежні органи хочуть зробити залежними», – каже Віталій Кличко.

Також світлиною з мітингу поділився народний депутат Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк на мітингу
Ярослав Железняк на мітингу

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

Як відомо, в умовах воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження. Для цього організаторам необхідно звертатися за погодженням до виконавчих органів міських, селищних і сільських рад не пізніше, ніж за пʼять робочих днів до дня проведення заходу. Водночас кількість осіб, які беруть участь у заходах, не повинна перевищувати розрахункової місткості найближчої захисної споруди (найпростішого укриття).

Варто зазначити, що протести відбуваються у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. На вулицях цих міст вийшли сотні людей. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Також на сайті парламенту перестали відображатися картки із законопроєктами, зокрема й №12414. Повідомлялося, що тривають технічні роботи, водночас інші вкладки працюють у звичному режимі.

Теги: НАБУ САП протести у Києві мітинг законопроєкт

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