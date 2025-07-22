На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)
Протестувальники вимагають, аби президент наклав вето на законопроєкт №12414
Мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який проходить біля театру Івана Франка, передає «Главком».
Також разом з Кличками було помічено соратника міського голови, депутата Київради Дмитра Білоцерковця.
У коментарі для Радіо Свобода мер Києва Кличко заявив, що незалежні органи хочуть зробити залежними:
«По-перше, я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять, і мені важливо тут бути. Наші партнери створили антикорупційні органи і фінансували, і протягом 10 років ми робили все для того, щоб вони працювали, а зараз незалежні органи хочуть зробити залежними», – каже Віталій Кличко.
Також світлиною з мітингу поділився народний депутат Ярослав Железняк.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.
Варто зазначити, що протести відбуваються у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. На вулицях цих міст вийшли сотні людей. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.
Також на сайті парламенту перестали відображатися картки із законопроєктами, зокрема й №12414. Повідомлялося, що тривають технічні роботи, водночас інші вкладки працюють у звичному режимі.