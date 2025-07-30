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Скандал з НАБУ. Уряд Німеччини зробив заяву щодо законопроекту Зеленського

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал з НАБУ. Уряд Німеччини зробив заяву щодо законопроекту Зеленського
У Берліні вважають, що внесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення їхніх повноважень є «першим правильним кроком»
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Німеччина очікує негайного ухвалення закону про НАБУ та САП

Німеччина вітає реакцію української влади на «чітку критику власного населення і партнерів» щодо ситуації з обмеженням незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Представник міністерства закордонних справ ФРН Мартін Ґізе заявив у Берліні, що внесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення їхніх повноважень є «першим правильним кроком». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

«Цей законопроєкт має бути швидко прийнятий і потім підписаний президентом. Ми очікуємо, що цей процес пройде без зволікання і, перш за все, без розмивання змісту, щоб відновити втрачену довіру», – наголосив Мартін Ґізе.

Голосування в українському парламенті за президентський законопроєкт заплановане на четвер, 31 липня, і його вже підтримав профільний парламентський комітет.

Після нещодавньої телефонної розмови з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, президент України Володимир Зеленський заявив, що «запропонував Німеччині приєднатися до експертизи законопроєкту».

Мартін Ґізе підтвердив, що офіційний Берлін «ретельно вивчить» документ і буде «уважно стежити за подальшим процесом». Він зазначив, що «вивчення ще не завершене», але значення має оцінка українського громадянського суспільства та органів, яких це стосується. За словами Ґізе, НАБУ та САП «вже висловилися позитивно» щодо законопроєкту.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос наполягає, щоб законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нардепи ухвалили одразу у двох читаннях. Це потрібно для того, аби уникнути ризику правок, блокування чи затягування.

22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як повідомлялося, посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

До слова, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

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Теги: НАБУ САП Володимир Зеленський Німеччина

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