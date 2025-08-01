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У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи – Зеленський
У липні росіяни застосували проти України понад 5,1 тис. КАБів, 3,8 тис. «Шахедів» та 260 ракет
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Унаслідок атаки по столиці загинуло 31 людина, ще 159 – поранено

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на локаціях, які постраждали від учорашньої атаки. Водночас всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

На цей час відомом про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу.

Як зазначив президент, російський удар по Києву показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5,1 тис. керованих авіаційних бомб, більш ніж 3,8 тис. «Шахедів», майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

«Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

Також російська ракета 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка. Хлопчик був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (вісім років) та Лев (12 років) – також займаються карате. За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і попри юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

До слова, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.

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Теги: Володимир Зеленський Київ обстріл

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