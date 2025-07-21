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Зеленський представив Шмигаля як нового міністра оборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський представив Шмигаля як нового міністра оборони
Зеленський виділив необхідність контрактування всіх доступних ефективних дронів-перехоплювачів вже цього тижня
фото: скріншот з відео

Зеленський окреслив нові ключові завдання для міністра оборони

Президент Володимир Зеленський, представляючи нового міністра оборони Дениса Шмигаля, окреслив ключові пріоритети та завдання оборонного відомства. За словами глави держави, головною метою має стати зіставна із загрозою відповідь на російські удари. Про це Володимир Зеленський заявив у промові, пише «Главком».

«Важка ніч була у Києві, черговий масований удар, спланований так, щоб перевантажити нашу ППО і спробувати обійти можливості наших воїнів ЗСУ збивати всі ці «Шахеди» та ракети. Напередодні російська пропаганда ще й поширила відео з виробництва корпусів до «Шахедів» у Росії. Вони старанно намагаються залякати всіх наших людей, і це окреслює одне з основних завдань Міністерства оборони України зараз і всіх інституцій, які задіяні в обороні – Україні потрібна зіставна із загрозою відповідь на удари», – наголосив президент.

Серед найближчих пріоритетів Зеленський виділив необхідність контрактування всіх доступних ефективних дронів-перехоплювачів вже цього тижня. Він зазначив, що частина угод вже укладена, але щодо деяких ще потрібно доопрацювати. Крім того, важливо забезпечити відповідну підготовку операторів таких дронів та підтримку всієї інфраструктури – від виробництва до застосування перехоплювачів.

Президент підкреслив, що хоча «Шахеди» вже збиваються перехоплювачами щоночі, таких результатів має бути в рази більше. Він також вимагає 100% забезпечення потреб армійської авіації, Повітряних сил та всіх підрозділів, які захищають українські міста і села.

Особливий акцент було зроблено на значному збільшенні частоти й дальності застосування українських дронів проти російських об’єктів. «Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони», – підкреслив глава держави.

Зеленський також наголосив, що «люди мають бачити, що в України є свої ракети». Він поставив амбітне завдання: довести частку української зброї в Силах оборони до рівня 50% за наступні шість місяців за рахунок збільшення власного виробництва, назвавши це «абсолютно реалістичним».

Президент повідомив про «сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій». Він доручив підняти, проаналізувати всі ці угоди та реально забезпечити їх виконання. Протягом десяти днів очікується доповідь міністра оборони та секретаря РНБО щодо аудиту угод та конкретних термінів реалізації домовленостей. Це стосується «данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройових заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів».

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

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Теги: Володимир Зеленський Денис Шмигаль Міноборони Україна

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