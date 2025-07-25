Один із авторів скандального закону про НАБУ купив собі авто

Нардеп Григорій Мамка – один із авторів скандальних поправок до законопроєкту №12414 про обмеження повноважень НАБУ та САП

Ринкова ціна на тільки-но придбаний позашляховик Григорія Мамки сягає 4 млн грн

Народний депутат від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та один із авторів скандальних поправок до законопроєкту №12414 про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Григорій Мамка купив авто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію народного обранця.

Згідно з документом, 19 липня поточного року Мамка став власником люксового позашляховика Mercedes-Benz GLS 400, 2020 року випуску. Задекларована вартість – 2,55 млн грн. Зараз на ринку цю машину можна знайти за ціною від 2,8 млн грн до 4 млн грн. Нардеп придбав «Мерседес» у громадянина Миколи Козюри.

Нардеп Мамка став власником люксового автомобіля Mercedes-Benz GLS 400, 2020 року випуску дані реєстру декларацій

Mercedes-Benz GLS 400, 2020 року випуску фото: carat.org.ua

Варто зазначити, що торік Мамка декларував оренду елітної машини Infiniti QX 80, 2023 року випуску. Власником майна вказувався ФК «Динамо», що належить Ігорю Суркісу, брату нардепа від колишньої ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Григорій Мамка з 2000 до 2016 року працював у системі МВС, дослужившись до посади заступника керівника Головного слідчого управління. У 2019-му обраний народним депутатом України від нині забороненої партії ОПЗЖ, став заступником голови Комітету з питань правоохоронної діяльності. Після заборони проросійської політичної сили ввійшов до депутатської групи «Платформа за життя та мир». Мамка фігурував у низці скандалів, пов’язаних із законодавчими ініціативами. Зокрема, він зареєстрував законопроєкт №10242, який передбачає кримінальну відповідальність за збір і поширення інформації з відкритих реєстрів – журналісти й правозахисники назвали його спробою фактичної заборони журналістських розслідувань. Також Мамка був співініціатором законопроєкту №3080, що мав на меті розширити повноваження СБУ для стеження за громадянами. У 2020 році Мамка ввійшов до групи авторів подання до Конституційного Суду, в результаті якого було скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. А наприкінці 2022-го проголосував за скандальну містобудівну реформу (законопроєкт №5655). Крім того, 22 липня 2025 року підтримав законопроєкт №12414, яким запроваджено залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП. За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати, серед яких і Григорій Мамка. Того ж дня президент підписав закон.

Після кількох днів масових протестів проти законопроєкту №12414 декілька народних депутатів визнали, що голосування за законопроєкт було помилкою.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

За словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, 31 липня парламент розгляне президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.