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Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через слідчі дії проти НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через слідчі дії проти НАБУ
Посли G7 кажуть, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ
фото: X/G7AmbReformUA

Дипломати наголосили, що планують обговорити обшуки з урядом України

Посли держав «Великої сімки» висловили стурбованість через розпочаті розслідування проти кількох співробітників Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву дипломатів.

Посли наголосили, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ і «мають серйозне занепокоєння» через це. Дипломати зустрілися з представниками НАБУ та готуються обговорити ці події з українським урядом.

«Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне управління, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. «Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП», – йшлося у повідомленні пресслужби Антикорупційної прокуратури.

Повідомлялося, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

До слова, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Згодом стало відомо, що у Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

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Теги: Велика сімка обшук НАБУ

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