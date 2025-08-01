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Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
Зеленський: Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну
фото: РБК-Україна

Президент подякував Трампу за зусилля для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустріч на рівні лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії».

Нагадаємо, Путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними. За його словами, українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Україна офіційно має повідомити про відмову від вступу в НАТО. За словами очільника Кремля, Москва начебто не окуповує українські території, а «повертає своє».

Зокрема, російський диктатор додав, що для розв'язання питань мирним шляхом потрібні ґрунтовні розмови.

Раніше на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. 

Також президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним відбудеться. На запитання журналіста, що потрібно зробити, аби змусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів із ним, Трамп відповів, що зустріч мала давно відбутися. «Зустріч відбудеться, але мала бути ще два-три місяці тому», – заявив він.

Теги: Володимир Зеленський путін війна росія

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