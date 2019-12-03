Як нова влада збирається вирішувати питання децентралізації

Фото: ntgazeta.com.ua

Не можна одночасно і забирати доходи з місцевих бюджетів, і розповідати про децентралізацію

Мовою оригіналу

Посмотрел сегодня отчет мэра Киева Викталия Кличко. С цифрами, фактами – очень интересно получается в рамках общих политических процессов в государстве. Вчера спикер Дмитрий Разумков неожиданно заявил, что реформу децентрализации можно будет успешно закончить уже в следующем году. Я сразу не понял – шутка такая? Мне со стороны кажется, что после прихода к власти монобольшинства эту реформу резко свернули. И разговоры такие ходят давно уже. Мол, зачем отдавать право распоряжаться деньгами местным властям? Лучше «правильно» делить их в Верховной Раде, среди своих и с учетом лояльности. Как при крепких донецких хозяйственниках. И после отчета Кличко слушать про децентрализацию просто смешно. По Киеву что мы видим на сегодняшний день? Налог на доходы физлиц из местного бюджета в державний забирают… 60%! Это децентрализация? Серьезно?

В европейских странах с децентрализацией такая постановка вопроса вызвала бы шок. Или напомнить, как у Киева в этом году просто взяли и забрали 2 миллиарда? У мэра и киевлян все ходы записаны. При том, что у города масса инфраструктурных объектов, которые без капремонта простояли по 50 лет. Метро продлевать нужно и вообще транспорт развивать? Дороги нужны? Коммуникации с советских времен многие остались – их нужно менять срочно! А как – если у тебя просто забирают деньги?

Киев все равно работает в плюс – в этом году заработали больше от плана на три миллиарда. Ну и два забрали, чтоб неповадно было зарабатывать, я так понимаю. При Кличко столица каждый год уходит в плюс. И по оценкам международных экспертов Киев уже входит в список городов с самой прозрачной системой управления. В первую очередь благодаря системе «Открытый бюджет», в которой каждый может до копеечки посмотреть – сколько и на что потратили. Можно реально провести реформу децентрализации и оставлять доходы на местах. Можно забирать максимум и тихонечко пилить на самом высоком уровне. Нельзя делать это одновременно – противоположные процессы…

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»