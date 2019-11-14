Бюджет-2020 руйнує децентралізацію та б’є по соціальних програмах – Порошенко



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Лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко

Бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою

Бюджет-2020 у тому вигляді, який запропонував уряд, фактично руйнує здобутки проєвропейських реформ, започаткованих командою Порошенка, і знищує надію мільйонів українців на суттєве покращення їх соціального становища. Про це лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко заявив у кулуарах Верховної Ради під час розгляду головного фінансового документу країни на наступний рік.

«Після того, як був нанесений потужний удар європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію – зокрема, зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз гроші, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник в офісі президента або в уряді замість громади визначав – чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць чи ні», – наголосив Порошенко.

«Успішна реформа, яка була зроблена, в тому числі за участю наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару. Для чого це робиться? Наступного року місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову у перерозподілі мільярдів коштів платників податків», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою. «Всі реформи – починаючи з сільської медицини – на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежить мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проектів, куди вже витрачено мільярди державних коштів», – нагадав Порошенко.

«Йдеться і про субсидії, які мають бути захищені, люди не мають постраждати від підвищення тарифів. Намагаються знову обдурити людей. Подивиться на рівень мінімальної пенсії – у першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати», – наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої «тринадцятої пенсії» і допомоги багатодітним родинам.

«Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення – для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію – 13-ту пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проекті Державного бюджету. Допомога родинам з дітьми – на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом», – наголосив Порошенко.

Як відомо, 14 листопада Рада прийняла Держбюджет-2020.