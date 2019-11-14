ЗМІ опублікували розмову Гончарука зі «слугами народу»: прем’єр благав нардепів забрати у місцевих бюджетів «паливний» податок



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Олексій Гончарук агітував нардепів не підтримувати поправку до бюджету, згідно з якою, частина акцизного податку на паливо - 13,44% - залишається в місцевих бюджетах

Розмова глави уряду з нардепами відбулась у підвалі Верховної Ради

Верховна Рада проголосувала за поправку до бюджету, згідно з якою, частина акцизного податку на паливо - 13,44% - залишається в місцевих бюджетах. При цьому проєкт Кабміну передбачав весь дохід від цього акцизу забирати в центр.

Таким чином центральний бюджет «полегшили» на 7,7 мільярда, якими збиралися розпоряджатися глава уряду Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як пише «Страна», після цього в Раді терміново оголосили перерву, фракцію «Слуга народу» зібрали в підвалі парламенту, куди спустився прем'єр-міністр Олексій Гончарук та почав переконувати нардепів віддати гроші назад і «не валити бюджет». Однак правка так і залишилася в законопроекті. А бюджет в результаті був проголосований у другому читанні.

ЗМІ отримали аудіозапис його виступу та наводять її розшифровку. Глава українського уряду, відзначимо, в основному говорив російською мовою.

«Вони кажуть, що деякі міста через це помруть. Це неправда. Є невелика кількість міст, в яких, дійсно, на маленьке місто вони поставили дві заправки, і у них це єдине якесь джерело доходів. Ми з цими містами домовилися, що ми складаємо список тих місцевих рад, які сильно постраждають, попросили дати конкретний список. Ми конкретно їм допоможемо», - сказав прем'єр.

«Для нас з вами зараз ... Тобто, там треба в наступному році показати, наприклад, велику дорогу, це пріоритет у президента номер один, він постійно, коли ми зустрічаємося, каже - дивіться, нам головне будувати дороги. Тому у вас є дві частини: національна частина і місцева частина. Я хочу, щоб нею управляли ви, а не місцеві ради. Тому що місцеві ради їх розтратять на що попало. Все це добре, в якихось містах це дійсно правильно використовується, все, бюджет розвитку. В якихось містах немає. У вас у кожного на округах є хороші ради, є погані.

Я хочу, щоб ви разом з нашими губернаторами визначили в кожній області, куди ці гроші туди ж до них підуть. Але в будь-якому випадку ви будете приймати рішення про це, а не вони. Ось це те, за що ми боремося. Ми хочемо, щоб ці гроші в наступному році контролювалися вами», - пояснив Гончарук.

«Є ще один аргумент, важливий. Послухайте мене, будь ласка. Це важливо. Дивіться, ми з вами зараз повинні до кінця цього року розпланувати закінчення децентралізації. Невдячна, велика, титанічна робота. Це означає, що приблизно, ну, більше 50 відсотків ось цих місцевих самоврядувань будуть виглядати інакше. Межі поміняються, десь перевибори відбудуться, і так далі. У них буде там mess (безлад - ред.). Ну, тобто, умовно кажучи, ми зараз можемо сказати, кому раніше треба проводити вибори, кому пізніше. Навіть з цієї організаційної точки зору правильно, щоб ви разом з обласними адміністраціями подивилися на карту, проконсультувалися з ними ж, і ви їм визначили, куди якій школі і якій лікарні потрібне фінансування, а не вони приймали рішення про лавочки (передвиборчі - ред.).

Тому, чому ми наполягали на тому, щоб від цього (податку до місцевих бюджетів - ред.) Відмовитися, чому, я прямо про це говорив мерам. Ось ми зустрілися з ними і вони лист вимог чи побажань висловили. Ми на щось погоджуємося поступово, на щось ні. Так ось в цьому випадку я принципово був проти, я прямо і Кличку, і іншим про це говорив, тому що я хочу, щоб ресурс створився у вас. Зрозуміло? Ось це ключова суть. Тобто, ще можна довго говорити про те, що треба, що не треба. Ось це ключова суть цього питання. І тому ми просимо: давайте не вестися на поводу у Кличка. Давайте залишимо цей ресурс у вас, по суті, під контролем. Велике дякую», - сказав Гончарук депутатам.

Після цього почалася перепалка Гончарука з нардепами. Йому заперечили: «Нам не потрібні ресурси. Нам потрібно, щоб децентралізація йшла своїм ходом. Ми все це робимо не заради ресурсів, а щоб децентралізація логічно закінчилася в 2020 році». Після цієї репліки пролунали оплески.

Інший депутат заявив: «Не спекулюйте на губернаторах. Виходить, що якимось населеним пунктам губернатори будуть давати 20 або більше відсотків, а іншим населеним пунктам взагалі нічого не даватимуть». На що Гончарук відповів: «Якщо комунікація з губернаторами погана, то її по-любому потрібно ремонтувати».

«Ми не пропонуємо нічого забрати, це неправда, - наполягав прем'єр. - Я пропоную не вбивати децентралізацію, а пропоную її продовжити в тому вигляді, в якому вона була запланована».

Також на засіданні агітувала депутатів міністр фінансів Оксана Маркарова:

«І бюджетний комітет, і ми підтримуємо децентралізацію. Але ми вчора відхилили правку, я хочу пояснити. Перше - ми відхилили не тільки цю правку, а разом з нею схвалили правку 120, яка говорить про те, що ми, фактично виконуючи закон про дорожній фонд, бо не цей бюджетний кодекс вносить зміни. Закон про дорожній фонд 17 року заклав 3 роки підготовки - 50 відсотків, 70 і все потім до фонду. Але (..) вчора, і прем'єр-міністр проводив консультацію з мерами міст, і в правку 120 ми записали, що ... А в Дорожньому фонді насправді не так, як зараз, а до 60 відсотків коштів йде на дороги. Що таке до 60%? Це майже 25 млрд. Зараз якщо ми цю правку підтримаємо, то 7 млрд повертається в такий ручний розподіл, але тоді 120-у правку ми повинні скасувати. Насправді місцеві дороги отримують менше коштів, в результаті підтримки 209 і непідтримки 120. Ось і весь вибір».