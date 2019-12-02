Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні



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Дмитро Разумков зазначив, що у наступному році планується завершити реформу децентралізації Фото: Станіслав Груздєв, главком

Дмитро Разумков: на сьогоднішній день з'явилась практична можливість довести реформу до кінця

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що у наступному році планується завершити реформу децентралізації. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

За його словами, на сьогоднішній день з'явилась практична можливість довести реформу до кінця.

«Лише спільно ми зможемо якісно та швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку ваших регіонів, та побудувати дійсно нову систему. Про це вже багато говориться, і сьогодні у нас з'явилась практична можливість довести реформу до кінця», - зазначив Разумков.

Як повідомлялось, Дмитро Разумков підписав держбюджет на 2020 рік.

Зазначимо, спікер Верховної Ради розповів, що потрапив в команду Володимира Зеленського за рекомендацією нинішнього глави Служби безпеки Івана Баканова.