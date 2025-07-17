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Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція
Юлія Свириденко сьогодні стала новим прем’єр-міністром
фото з відкритих джерел

«Європейська солідарність» пояснила, чому голосувала проти Свириденко

Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. «Главком» розповідає, які фракції голосували проти.

Повністю підтримали кандидатуру Свириденко фракція «Платформа за життя та мир» – «за» проголосували 15 з 15 та група «Відновлення України» – 10 з 10.

201 голос віддали «Слуги народу», дев’ятеро з них не голосували, ще один утримався. Лише один учасник «Голосу» проголосував «за», ще 10 утрималися, троє не голосували, а один був проти Свириденко.

Партія «За майбутнє» дала Свириденко 12 голосів, ще один утримався й один не голосував. А з групи «Довіра» не голосував лише один нардеп, 15 проголосували «за».

Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція фото 1

Повністю не підтримали нову прем’єрку «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Пояснення «Європейської солідарності»

Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко пояснила, чому фракція проголосувала проти.

«Свириденко – нова премʼєрка України. Її кандидатуру підтримали 262 депутатів, «слуги народу», ОПЗЖ і групи. Варто звернути увагу, що слуги дали лише 201 голосів, тобто ніякої монобільшості немає і це підвішує легітимність уряду. «ЄС» голосувала проти. Ми не несемо відповідальність за кадрові рішення цієї влади», – додала вона.

Нардепка Софія Федина додала, що «ЄС» вже не один місяць наполягає на створенні уряду національної єдності. «Або краще сказати порятунку, який би складався з різних людей, зокрема, з представників опозиції, а не тільки тих, яких обирають за принципом обожествлення Зеленського і компанії», – додала вона.

Реакція на обрання Свириденко

Експерт з конституційного права Олександр Марусяк нагадав, як голосувала за минулих прем’єр-міністрів Рада IX скликання. 

Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція фото 2

Член науково-консультаційної ради при Голові Верховної Ради України Михайло Савчин зазначив, що за новий уряд хоча б по одному голосу мала б дати кожна партія та група.

Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція фото 3

Нагадаємо, раніше Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд.

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Теги: Європейська солідарність Верховна Рада уряд Юлія Свириденко

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