Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція

«Європейська солідарність» пояснила, чому голосувала проти Свириденко

Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. «Главком» розповідає, які фракції голосували проти.

Повністю підтримали кандидатуру Свириденко фракція «Платформа за життя та мир» – «за» проголосували 15 з 15 та група «Відновлення України» – 10 з 10.

201 голос віддали «Слуги народу», дев’ятеро з них не голосували, ще один утримався. Лише один учасник «Голосу» проголосував «за», ще 10 утрималися, троє не голосували, а один був проти Свириденко.

Партія «За майбутнє» дала Свириденко 12 голосів, ще один утримався й один не голосував. А з групи «Довіра» не голосував лише один нардеп, 15 проголосували «за».

Повністю не підтримали нову прем’єрку «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Пояснення «Європейської солідарності»

Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко пояснила, чому фракція проголосувала проти.

«Свириденко – нова премʼєрка України. Її кандидатуру підтримали 262 депутатів, «слуги народу», ОПЗЖ і групи. Варто звернути увагу, що слуги дали лише 201 голосів, тобто ніякої монобільшості немає і це підвішує легітимність уряду. «ЄС» голосувала проти. Ми не несемо відповідальність за кадрові рішення цієї влади», – додала вона.

Нардепка Софія Федина додала, що «ЄС» вже не один місяць наполягає на створенні уряду національної єдності. «Або краще сказати порятунку, який би складався з різних людей, зокрема, з представників опозиції, а не тільки тих, яких обирають за принципом обожествлення Зеленського і компанії», – додала вона.

Реакція на обрання Свириденко

Експерт з конституційного права Олександр Марусяк нагадав, як голосувала за минулих прем’єр-міністрів Рада IX скликання.

Член науково-консультаційної ради при Голові Верховної Ради України Михайло Савчин зазначив, що за новий уряд хоча б по одному голосу мала б дати кожна партія та група.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд.