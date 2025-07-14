Свириденко повідомила, які три ключові задачі Зеленський ставить оновленому уряду

Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України

Міністерка економіки прокоментувала пропозицію очолити уряд

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент Володимир Зеленський ставить оновленому уряду. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами Свириденко, голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій. Найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», – йдеться у заяві.

Свириденко додала: «Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність».

Зокрема, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки прокоментувала пропозицію очолити уряд від Зеленського.

«Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням липня на допис українського лідера.

Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.