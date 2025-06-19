Уряд дозволив повідомляти про приватне будівництво через застосунок «Дія»

Власники приватних будинків зможуть повідомляти про початок і завершення будівництва онлайн

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та декларації про готовність об’єкта через застосунок «Дія». Мета впровадження послуги – зменшити вплив людського фактора, спростити процедури та забезпечити контрольованість процесів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, передає «Главком».

Зазначається, що це новий крок до цифровізації містобудівної сфери, підвищення прозорості та мінімізації корупційних ризиків.

У найближчому майбутньому власники приватних будинків зможуть скористатися двома цифровими сервісами у «Дії»: повідомленням про початок будівельних робіт та поданням декларації про готовність об’єкта до експлуатації. Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та декларація будуть доступні для об’єктів, площа яких не перевищує 500 кв. м і які мають до двох поверхів, а також господарських споруд (гаражі, літні кухні, сараї тощо).

Крім того, у застосунку «Дія» з’являться push-повідомлення про успішну подачу документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та про результати їх розгляду для будівельних послуг, які оформлюють у ЦНАПі.

«Впровадження послуг у Дії дозволить зменшити вплив людського фактора, спростити процедури та забезпечити контрольованість процесів», – наголосили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Послуги наразі перебувають у розробці. Про дату запуску буде повідомлено додатково.

Раніше «Главком» повідомляв, що послуга переоформлення автомобіля в застосунку «Дія» поки що не здобула популярності серед українців. Незважаючи на можливість дистанційного оформлення без візиту до сервісного центру МВС та опційний експертний огляд, більшість водіїв досі надають перевагу традиційним «мокрим» печаткам.

Також «Главком» писав, що у «Дії» з’явилися пуш-повідомлення про зняття з місця проживання за заявою власника житла. Це дозволить своєчасно дізнаватися про зміну реєстрації.