Відставка Шмигаля, атака на Добропілля. Головне за 16 липня

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля

Оголошено склад нового уряду, Рада відправила Шмигаля у відставку, РФ вдарила по Добропіллю. «Главком» склав добірку новин 16 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Оголошено склад нового уряду

«Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період», – йдеться у повідомленні.

За словами Арахамії, на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Арахамія підкреслив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Рада відправила Шмигаля у відставку

Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп, повідомляє «Главком».

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Пункт 1 статті 10 про правовий режим воєнного стану передбачає: У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Під час виступу Шмигаля з прощальним словом було помітно, що депутати не дуже уважно слухали главу уряду. Очікується, що голосування за призначення прем'єром міністерки економіки Юлії Свириденко та членів її уряду буде завтра.

РФ вдарила по Добропіллю

Сьогодні, 16 липня, російська терористична армія скинула авіабомбу на центр Добропілля Донецької області. Внаслідок чого є загиблі та багато постраждалих. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

«Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині – в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора». Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі – місцева лікарня не може прийняти всіх», – йдеться у дописі.

Лубінець наголосив: «Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія – держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!».

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російського удару по Добропіллю дві людини загинули, 22 особи отримали поранення. Рятувальники гасять пожежу, щоб розібрати завали і чітко встановити кількість жертв.

Україна, Польща і Литва домовилися започаткувати форум істориків

Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника форум істориків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

За даними МЗС, форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії.

«Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність», – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Любліні на пресконференції за підсумками міністерського засідання Люблінського трикутника.

Міністри підкреслили важливість зміцнення культурної та гуманітарної співпраці у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам’яті. Зокрема, представники країн засвідчили відданість подальшій реалізації угоди між Україною та Республікою Польща про співробітництво у сфері безпеки, підписаної 8 липня 2024 року у Варшаві, та угоди між Україною та Республікою Литва про співробітництво у сфері безпеки, підписаної 27 червня 2024 року в Брюсселі.

Зауважимо, у польському Любліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги, Польщі Радослава Сікорського та Литви Кястутіса Будриса.

Ізраїль атакував Сирію

Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Згодом адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Ізраїлю з проханням припинити удари по Сирії та розпочати діалог з урядом у Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає видання з посиланням на високопосадовця США, наразі невідомо, чи цей запит надійшов до, чи після ізраїльських ударів у середу по військовій штаб-квартирі Сирії та поблизу президентського палацу в Дамаску. Державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання про ізраїльські удари по Сирії, заявив, що Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією. Він повідомив, що провів телефонні розмови з відповідними сторонами.

«Ми будемо працювати над цим питанням прямо зараз. Я щойно розмовляв телефоном із відповідними сторонами. Ми дуже стурбовані цим, і сподіваємося, що пізніше сьогодні у нас будуть деякі оновлення. Але ми дуже стурбовані цим», – сказав Рубіо.

Він також додав, що США хочуть припинити бойові дії, оскільки зіткнення між сирійськими урядовими військами та місцевими друзськими бойовиками спалахнули через кілька годин після укладення угоди про припинення вогню.