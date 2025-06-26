На всі проєкти відновлення Херсонщини у 2025 році буде спрямовано майже 6,3 млрд грн

На відновлення Херсонщини уряд спрямує 6,3 млрд грн: Шмигаль провів виїзну нараду та окреслив ключові пріоритети

Уряд України планує спрямувати майже 6,3 млрд грн на проєкти відновлення Херсонської області у 2025 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками виїзної урядової наради на Херсонщині, пише «Главком».

Денис Шмигаль наголосив, що робота з відновлення області ведеться активно, з особливою увагою до наступних напрямків:

Безпека: Прем'єр-міністр доручив Міністерству оборони та ОВА скоординувати дії з військовими для оперативного перерозподілу засобів РЕБ у прифронтові регіони, щоб захистити населення від постійних атак дронів. Також акцентовано на важливості безпеки шляхів евакуації.

Критична інфраструктура та енергетика: Уряд посилює постачання обладнання для забезпечення стабільного енергопостачання, поставивши відповідні завдання профільним міністерствам.

Медична сфера: На Херсонщині будується 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча та міська клінічна лікарні. МОЗ веде переговори з донорами про закупівлю необхідного обладнання, такого як комп'ютерні томографи.

Освіта та безпека дітей: В області будуються перші підземні школи – щонайменше одна на громаду, які мають запрацювати до 1 вересня. Частину шкільних автобусів уже закуплено, решту планують придбати найближчим часом. МОН і Мінфін отримали завдання розглянути та покрити потребу громад у транспорті.

Розмінування: Роботи з розмінування ведуться системно. За словами Шмигаля, розміновано вже 68% деокупованих територій, хоча попередні оцінки припускали, що це займе до 15 років. Уряд планує посилювати спроможності та фінансування цього напряму.

Відновлення інфраструктури: На всі проєкти відновлення Херсонщини у 2025 році буде спрямовано майже 6,3 млрд грн. Зокрема, на реалізацію експериментального проєкту масштабної відбудови у Посад-Покровському передбачено понад 2,2 млрд грн. Відповідальні відомства отримали завдання не знижувати темпів роботи.

Меліорація та агросектор: Після підриву Каховської ГЕС гостро постало питання зрошення. Мінагро отримало завдання розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи, за прикладом компенсації за розмінування. Також опрацьовується розширення програми грантів та бюджетної підтримки для садівництва.

Як відомо, у ніч на 26 червня російські окупанти завдали авіаударів по Херсонщині. Наслідки ворожої атаки повідомили в Херсонській ОВА, інформує «Главком».

У повідомленні зазначено, що російська армія атакувала з авіації Таврійське Білозерської громади.

Зокрема, керовані авіабомби поцілили по житловій забудові. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення стегна.